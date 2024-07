Kleding- en schoenenwinkels zien omzet stijgen in mei

De omzet bij Nederlandse kleding- en schoenenwinkels zit weer in de lift in mei, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na winkels in elektronica en witgoed, en drogisterijen staan kledingwinkels in de top drie van de hoogst behaalde omzetstijgingen.

Kledingwinkels zien hun omzet met 5,7 procent stijgen in de maand mei. Deze positieve cijfers komen een maand nadat modewinkels hun omzet met 1,9 procent zagen afnemen, blijkt uit de cijfers van het CBS.

Winkels in schoenen en lederwaren noteren een omzetstijging van 5 procent. Dit resultaat volgt op een maand met een minimale omzetplus van 0,4 procent.

Over het algemeen zet de detailhandel in mei 2,9 procent meer om dan in mei 2023.