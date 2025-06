Kleding- en schoenenwinkels zien omzet toenemen in april 2025

Kledingwinkels noteerden in april 2025 een omzetstijging van 6,8 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook schoenenwinkels noteerden een hogere omzet, met een toename van 4,1 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS geeft geen specifieke verklaring voor deze stijging. In eerdere rapportages, onder andere van ING Retail, werd echter gesuggereerd dat consumenten na de coronapandemie weer meer geld uitgeven aan hun garderobe.

Opvallend is dat de online omzet in kleding en modeartikelen juist daalde. De omzet van webwinkels in consumentenelektronica en kleding lag in april van dit jaar 8,1 procent lager dan in april 2024.