Kleding- en textielexport Sri Lanka stijgt met bijna dertig procent in eerste half jaar 2021

In de eerste vijf maanden van 2021 wist Sri Lanka de coronabesmettingen laag te houden. Daarvan heeft kleding- en textielproductie in het land geprofiteerd, zo blijkt uit cijfers van de Centrale Bank van Sri Lanka. De export van kleding en textiel steeg in het eerste half jaar van 2021 met 28 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De totale waarde kwam uit op circa 2,5 miljard dollar (omgerekend 2,13 miljard euro),

Door de lage besmettingscijfers kreeg Sri Lanka een relatief goede concurrentiepositie tegenover andere landen waar textiel en kleding wordt geproduceerd, en waar fabrieken noodgedwongen moesten sluiten. De export van kleding met 30,8 procent naar 2,27 miljard dollar (1,94 miljard euro), de export van textiel met 47,8 procent naar 156,6 miljoen dollar (133,54 miljoen euro). Beide categorieën zijn samen goed voor 56,4 procent van alle industriële export van Sri Lanka.

Sinds juni stijgen echter ook in Sri Lanka de besmettingen weer. Deze liggen inmiddels op recordhoogte, met circa 4.500 nieuwe besmettingen per dag. Volgens de nationale overheid zal in september iedereen in het land van 18 jaar en ouder gevaccineerd zijn.