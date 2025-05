Kleding passen met eigen foto en prijsalert: Google breidt AI-functies binnen Shopping uit

Google breidt zijn AI-functies binnen Shopping uit. Gebruikers kunnen binnenkort niet alleen producten zoeken en kopen, maar ook kleding virtueel passen aan de hand van een eigen foto en prijsveranderingen van producten volgen. Dit maakt Lilian Rincon, vice-president Productmanagement bij Google, bekend in een recent nieuwsbericht.

Samenvatting Google breidt AI-functies in Shopping uit, waardoor gebruikers kleding virtueel kunnen passen en prijsveranderingen kunnen volgen.

De 'try on me'-functie projecteert kleding digitaal op een persoonlijke foto, waarbij AI analyseert hoe het kledingstuk valt.

Nieuwe functies, gebaseerd op Googles AI-model Gemini en de Shopping Graph, worden eerst in de VS uitgerold, internationale beschikbaarheid is nog onbekend.

De verbeterde pastool, genaamd try on me, speelt in op de groeiende vraag naar hybride winkeloplossingen. Uit onderzoek van Google blijkt dat 59 procent van de online shoppers ontevreden is over hun aankoop, vaak omdat het product er anders uitziet dan verwacht. Na het uploaden van een persoonlijke foto wordt het kledingstuk digitaal over het lichaam geprojecteerd.

Naast deze paskamerfunctie introduceert Google ook een prijsalert. Hiermee kunnen gebruikers prijsveranderingen volgen van geselecteerde producten. Na het selecteren van het gewenste product ondersteunt de 'agent-checkout' het aankoopproces via Google Pay.

De nieuwe functies binnen Shopping zijn gebaseerd op Googles AI-model Gemini en maken gebruik van de uitgebreide Shopping Graph – een wereldwijde product- en verkopersdatabase met meer dan 50 miljard vermeldingen van zowel internationale als lokale retailers. Hierdoor krijgen gebruikers realtime toegang tot relevante informatie zoals klantbeoordelingen, prijzen, beschikbare kleuren en de actuele voorraadstatus.

De functies worden in de komende maanden uitgerold in de Verenigde Staten. Wanneer deze AI-functies beschikbaar komen in andere landen, is nog niet bekend.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Google voor meer informatie over de internationale beschikbaarheid en de impact van deze technologie voor modebedrijven.