‘Kledingakkoorden Bangladesh en Pakistan met zes jaar verlengd’

Het International Accord on Health and Safety is verlengd. Het akkoord heeft betrekking op productielanden Bangladesh en Pakistan en omvat afspraken over veiligheid in kledingfabrieken. Het nieuws wordt gemeld door onder andere Sourcing Journal en de NOS.

Het akkoord was op 31 oktober al afgelopen, maar na onderhandelingen is de deadline toch verlengd. Er is nu een periode van drie jaar, met daarna een automatische verlenging van drie jaar aan toegevoegd.

Het akkoord is een overeenkomst tussen modemerken en vakbonden. Onder het akkoord zijn gestandaardiseerde en onafhankelijke veiligheidsinspecties in kledingfabrieken verplicht. Mochten er onveilige situaties geconstateerd worden, moeten deze ook meteen worden aangepakt. Het gaat vooral om brand- en bouwveiligheid. Daarnaast moeten merken er ook voor zorgen dat kledingarbeiders een klacht in kunnen dienen als de werkomstandigheden onveilig zijn. Ook mogen de arbeiders werk weigeren wanneer de veiligheid niet gewaarborgd kan worden.

Het International Accord on Health and Safety begon in Bangladesh en werd lange tijd ook het Bangladesh-akkoord genoemd. Het akkoord werd opgezet na de Rana Plaza ramp in 2013 in Bangladesh. Toen stortte een gebouw in nadat dagen eerder scheuren in het gebouw waren genegeerd. Ruim 1100 arbeiders kwamen om het leven. Het akkoord werd na enige jaren uitgebreid naar Pakistan.

De verlenging van het akkoord is goed nieuws, maar in Bangladesh spelen op dit moment meerdere dingen. Textielarbeiders zijn de straat op gegaan vanwege de roep om een hoger salaris. Deze protesten gaan soms gepaard met geweld en al twee mensen zijn omgekomen.