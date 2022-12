Bangladesh akkoord breidt uit naar Pakistan

Arbeidsrechtenorganisaties verwelkomen een uitbreiding van een bindend internationaal gezondheids- en veiligheidspact in Pakistan die levens van kledingarbeiders redt, zo meldt Clean Clothes in een persbericht. De nieuwe overeenkomst is gemodelleerd naar het Bangladesh veiligheidsakkoord.

Het Pakistaanse akkoord is een juridisch afdwingbare overeenkomst op gebied van gezondheid en veiligheid tussen vakbonden en modemerken. Het akkoord zou essentiële bescherming moeten bieden aan de Pakistaanse kleding- en textielarbeidsters, zo is te lezen.

Nasir Mansoor, secretaris-generaal van de National Trade Union Federation Pakistan, in het persbericht: "Na jaren van vechten voor de uitbreiding van het akkoord naar Pakistan, vallen onze arbeiders eindelijk onder de toezicht- en klachtenmechanismen. Als genoeg merken tekenen, hoeven arbeiders niet voor hun leven te vrezen als ze naar hun werk gaan en weten ze bij wie ze terecht kunnen als hun fabriek onveilig is. De kracht van het akkoord ligt in het feit dat vakbonden dezelfde macht hebben als bedrijven bij het nemen van beslissingen."