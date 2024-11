Kledingbank Noord-Holland Noord sluit definitief: 'Geen hulp vanuit gemeenten'

Kledingbank Noord-Holland Noord, die mensen in financiële nood voorziet van kleding, sluit definitief de deuren. Ondanks maandenlange gesprekken met gemeenten over financiering en de zoektocht naar een nieuwe locatie, is het bestuur er niet in geslaagd de benodigde steun te verkrijgen. Dit treft de 1100 leden en 55 vrijwilligers van de organisatie, aldus het bestuur in een nieuwsbericht.

Samenvatting Kledingbank Noord-Holland Noord sluit definitief de deuren door gebrek aan financiële steun van gemeenten.

De sluiting treft 1100 leden en 55 vrijwilligers, en belemmert de circulaire modebeweging.

Een laatste kledinguitgifte vindt plaats tot 16 november, met een kerstcadeaubonactie voor leden.

Het afgelopen jaar heeft de Kledingbank contact gehad met verschillende gemeenten in Egmond, Heiloo en Alkmaar, op zoek naar een nieuwe locatie voor de organisatie. Het huidige pand, in een leegstaande basisschool in Egmond aan den Hoef, wordt binnenkort gesloopt.

"De gemeenten lieten weten dat het aantal mensen met een laag inkomen meevalt," aldus het bestuur. Tegelijkertijd heeft de Kledingbank 1100 vaste leden die maandelijks langskomen voor kledingstukken zoals ondergoed en jassen. Voor vijf euro kunnen leden elke maand tien tweedehands kledingstukken uitzoeken.

Leden kunnen tot 16 november kleding ophalen; het doneren van kleding is niet meer mogelijk. Dankzij een inzamelingsactie is er voor de feestdagen een laatste initiatief: een kledingcadeaubon voor alle leden en een speciaal kerstfeest voor kinderen. Naast het verstrekken van kleding was de Kledingbank ook een belangrijke sociale ontmoetingsplek, benadrukt de organisatie.

De sluiting heeft niet alleen impact op de 1100 leden en 55 vrijwilligers, maar ook op de circulaire modebeweging. Kledingbanken zoals deze spelen een cruciale rol in het hergebruiken van kleding, wat een essentiële pijler is van de circulaire economie.