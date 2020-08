Kledingketen Jensen maakt doorstart met tien winkels

De Friese kledingketen Jensen Familyshop werd op donderdag 30 juli failliet verklaard , maar maakt nu een doorstart met tien winkels. Twee investeerders zetten de keten nu met tien van de twaalf winkels voort, zo meldt het Friesch Dagblad.

Curator Jaap van der Meulen vertelt aan het Friesch Dagblad, dat er tien overnamekandidaten waren, maar dat hij recent een overeenkomst heeft bereikt met een van deze partijen: twee samenwerkende investeerders. Deze investeerders hebben besloten om de vestigingen in Stiens en Damwâld te sluiten.

Jensen had voor het faillissement 37 voltijdsbanen verdeeld over zo’n zeventig medewerkers. Daarvan blijven nu naar verwachting 30 voltijdsbanen over die ook verdeeld worden onder parttimers. Een deel van de medewerkers die eerder werd ontslagen, krijgt een nieuw contract aangeboden. Daarnaast vertelt Van der Meulen dat de nieuwe eigenaren mogelijk ook winkels in Noord-Holland willen gaan openen. Verder blijft de formule van de keten hetzelfde. Jensen Familyshop blijf een familiewinkel met heren-, vrouwen- en kinderkleding in het middensegment.

Beeld: Facebook / Jensen Familyshop