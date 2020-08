Kledingketen Jensen maakt mogelijk doorstart

De failliete kledingketen Jensen Familyshop maakt mogelijk een doorstart. Er wordt met diverse kandidaten over gesproken, zegt waarnemend curator Jan Bijlholt tegen RetailNews, maar om hoeveel kandidaten het gaat wil hij liever niet zeggen. Alle winkels zijn weer geopend, dit hebben ze gedaan zodat de zomercollectie die nog in de schappen lag ook daadwerkelijk in de zomerperiode verkocht kon worden, aldus Bijlholt.

Twee weken geleden werd de keten failliet verklaard. Twaalf van de veertien winkels, die hoofdzakelijk in Friesland zijn, werden getroffen door het faillissement. Ongeveer zestig mensen raken daardoor hun baan kwijt. Het faillissement treft de zaken in Bolsward, Burgum, amwâld, Dokkum, Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure, Leeuwarden, Lemmer, Stiens en Surhuisterveen, De filialen in Sneek en Dalfsen en de webshop zijn niet geraakt.