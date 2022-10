Kledingmerk Girav gaat samenwerking aan voor kweken natuurlijk gekleurde katoen

Nederlands kledingmerk Girav is een samenwerking aangegaan met wetenschapper Nebahat Kilic. Kilic kweekt natuurlijk gekleurde katoen in Turkije en deze soort katoen hoeft niet gebleekt en weer geverfd te worden, wat uiteindelijk minder belastend is voor het milieu.

Girav-oprichter Erik de Weerd geeft schriftelijk tegen FashionUnited aan dat het de wetenschapper financieel ondersteunt en een afspraak heeft gemaakt de oogst af te nemen tegen een vastgestelde prijs. Girav geeft aan dit een aantal jaar voort te willen zetten zodat er ervaring opgedaan kan worden en verder onderzoek gestimuleerd wordt.

Girav heeft samen met Nehebat Kilic in mei 2022 10 hectare gekleurd katoen gezaaid in Turkije. Het katoen krijgt beige- en bruintinten en wordt op kleur geoogst en verwerkt tot ondershirts. Girav geeft in het statement aan dat gekleurd katoen robuuster en minder gevoelig voor ongedierte is. Eind oktober zal de eerste oogst plaatsvinden. Het project wordt geleid door Kilic en is opgezet in samenwerking met de Egeïsche Universiteit, het Nazili Cotton Research Institute en garenfabrikant Güçbirliği.

Girav is van plan de katoen te gebruiken voor ondershirts. “De natuurlijke tinten beige en bruin zijn perfect voor onze ‘onzichtbare’ ondershirts, die veel mannen graag onder witte overhemden dragen. Dankzij de beige kleur vallen de T-shirts namelijk niet op.” De ondershirts zullen naar verwachting vanaf eind januari worden geproduceerd.

Girav hoopt daarnaast in de toekomst ook in kleur geteelde katoen te willen verbouwen in andere kleuren, echter is daar nog meer onderzoek voor nodig.