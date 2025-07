Kledingmerk One Of XX verwelkomt Tony’s Chocolonely-oprichter als mede-eigenaar

Henk Jan Beltman, oprichter en voormalig algemeen directeur van Tony’s Chocolonely, is toegetreden als mede-eigenaar van het duurzame luxekledingmerk One Of XX. Dat meldt oprichter Bas Timmer via Instagram. Timmer, ook bekend als oprichter van de Sheltersuit Foundation, lanceerde het merk eind 2023. “Vandaag hebben we de papieren bij de notaris getekend. Kom op. Dit is het begin van iets heel moois,” schrijft hij.

Financiële details over de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.

Beltman, bekend als impactondernemer, is al langer betrokken bij de Sheltersuit Foundation. In november 2023 nam hij deel aan de Sheltersuit Sleep Out, waarbij hij een nacht buiten sliep om aandacht te vragen voor dakloosheid. De actie leverde ruim 7.500 euro op voor de productie van Sheltersuits: warme, waterdichte jassen die ook als slaapzak kunnen worden gebruikt.

One Of XX staat los van de Sheltersuit Foundation. De stichting richt zich op hulp aan dak- en thuislozen, terwijl het kledingmerk zich richt op een jongere generatie die exclusiviteit en duurzaamheid waardeert. Het label werkt met beperkte collecties, gemaakt van deadstockstoffen afkomstig van Franse luxemodehuizen. "Het is voor de volgende generatie die zich wil onderscheiden, maar ook onderdeel wil zijn van iets groters," schreef Timmer eerder in een persbericht.