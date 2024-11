Sheltersuit-oprichter lanceert nieuw kledingmerk

Bas Timmer lanceert een nieuw merk: One.Of.Xx. Timmer is de oprichter van de Sheltersuit Foundation waarmee hij snel naamsbekendheid verkreeg. Nu verkent hij de wereld van high fashion, zo is te lezen in een persbericht.

Met de Sheltersuit Foundation deelde hij hoogwaardige geupcyclede jassen (die tevens dienen als slaapzakken) uit aan daklozen. Het werk werd opgemerkt door Gabriela Hearst, op dat moment creatief directeur van Frans modehuis Chloé. Kort daarna brachten Sheltersuit en Chloé een gezamenlijke collectie van rugzakken en jassen uit.

In 2022 debuteerde hij op Paris Fashion Week met een collectie onder de naam van Sheltersuit Label.” Nu komt Timmer dus met een nieuw merk, los van Sheltersuit. “ One.Of.Xx komt voort uit het idee dat elk stuk uniek is en deel uitmaakt van een beperkte collectie”, aldus Timmer in het persbericht. De collectie van het nieuwe merk is namelijk gemaakt van deadstof-stoffen afkomstig van Franse luxemodehuizen. “Ik kies deze stoffen persoonlijk uit in fabrieken en magazijnen in Portugal. We werken uitsluitend met de deadstock-materialen van Franse luxemodehuizen. Op basis van het aantal vierkante meters stof dat we vinden, bepalen we de aantallen van de collectie en creëren we een beperkte, volledig geüpcyclede collectie."

De eerste collectie wordt gelanceerd in sneakerwinkel Woei in Rotterdam op 22 november 2024. Het merk wordt omschreven als: “One.Of.Xx is voor degenen die hun identiteit willen uitdrukken en begrijpen dat mode en sociale impact hand in hand gaan. Het is voor de volgende generatie die exclusiviteit en duurzaamheid waardeert, en die zich wil onderscheiden terwijl ze deel uitmaakt van iets groters. De XX varieert per item, per drop, per collectie – waardoor elk stuk zijn eigen verhaal vertelt en zijn eigen impact creëert. Elk kledingstuk is genummerd, wat een persoonlijke touch geeft aan elk item.”