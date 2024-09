Kledingmerk Woody waagt zich aan verzorgingsproducten

Belgisch merk Woody - meest bekend om de pyjama’s - betreedt de beautysector. Het merk introduceert namelijk showerfoams en handgel, zo is te lezen in het persbericht.

De drie showerfoams hebben allemaal een andere kleur mousse. “Door te spelen met geur, kleur en textuur prikkelen we zo de zintuigen van kinderen”, aldus het bericht. De handgel heeft namelijk ook een bijzonder element: knisperend geluid. Voor de ontwikkeling van de producten heeft Woody samengewerkt met het Belgische 4allseasons dat gespecialiseerd is in verzorgingsproducten voor kinderen.

De showerfoams en handgel zijn vanaf 1 oktober verkrijgbaar bij Woody boetieks en de online shop van Woody.

Naast de introductie van de verzorgingsproducten, kondigt Woody in hetzelfde bericht ook de terugkeer van de dekbedovertrekken aan. De productie hiervan stonds sinds 2022 on hold, maar vanwege de grote vraag naar de dekbedovertrekken is de productie weer opgestart.