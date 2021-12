Kledingverhuur marktplaats Hurr haalt investering van 5,4 miljoen pond op

Het Britse Hurr, een marktplaats voor kledingverhuur, heeft in een nieuwe financieringsronde 5,4 miljoen pond opgehaald, zo blijkt uit een persbericht. Omgerekend gaat het op 6,3 miljoen euro.

Hurr is sinds de oprichting in 2019 uitgegroeid tot een bedrijf dat jaarlijks 2,5 miljoen pond (2,9 miljoen euro) aan omzet behaald. Met de nieuwe investering wil verder inspelen op het momentum onder consumenten voor het omarmen van circulaire en duurzame mode keuzes, aldus het persbericht. In de praktijk betekent dit dat Hurr de operationele activiteiten en het white-label portfolio wil uitbreiden, gaat investeren in technologie en de focus op de gemeenschap van het bedrijf wil vergroten.

De financieringsronde werd geleid door Octopus Ventures die ook al investeerder is in tweedehands platform Depop. Daarnaast investeerden ook D4 Ventures en Ascension tijdens de financieringsronde, aldus het persbericht.