Kleine omzetdaling voor Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica

EssilorLuxottica heeft in het derde kwartaal de omzet licht terug zien lopen. De omzet daalde met 1,6 procent bij huidige wisselkoersen, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. Die wisselkoersen hadden een flinke impact op het bedrijf, aangezien bij gelijke wisselkoersen (in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder) de omzet anders met 5,2 procent was gestegen.

Vanwege deze wisselkoersen kiest EssilorLuxottica ervoor om de resultaten alleen te publiceren op basis van gelijke wisselkoersen. Onder deze voorwaarde steeg de omzet over de afgelopen negen maanden met 7,2 procent. De resultaten voor deze periode zijn uiteraard beïnvloed door de resultaten die zijn behaald in het derde kwartaal. In het kwartaal lag de omzet dus een stuk lager dan een jaar eerder, mede omdat EssilorLuxottica een lagere vraag naar zonnebrillen merkte. De Italiaanse brillengigant verkoopt bijvoorbeeld zonnebrillen, maar ook reguliere brillen. Daarbij heeft het naast eigen brillenmerken ook een flink aantal optiekketens in het portfolio waaronder Pearle en GrandOptical.

Het bericht van EssilorLuxottica noemt alleen de omzetcijfers van de groep. De winst of operationele resultaten worden in de financiële update buiten beschouwing gelaten.