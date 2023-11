Kleine omzetgroei voor Burberry Group Plc in eerste halfjaar, maar bedrijfswinst daalt

Burberry Group Plc noteert een lichte omzetgroei van 4 procent in het eerste halfjaar van boekjaar 2023. De omzet komt neer op zo’n 1,4 miljard pond, omgerekend 1,6 miljard euro. De verkoop in winkels van de Britse modegroep doet het voornamelijk goed in de EMEIA-afzetmarkt (plus tien procent) en in Asia Pacific (plus twee procent). In Amerika daalt de omzet met tien procent.

Uit de voorlopige resultaten is verder op te maken dat de verkoop van het bovenkleding-segment met 21 procent is gegroeid in het eerste halfjaar. Daarvan wordt in het tweede kwartaal een groei van tien procent gerealiseerd. Ook de verkoop in lederwaren zit in de lift en groeit drie procent in het tweede kwartaal. Daarmee komt de groei in het eerste halfjaar neer op acht procent.

Een groeiende omzet staat niet gelijk aan een groeiende winst. Dat blijkt ook hier het geval. Burberry noteert een omzetdaling van 15 procent in de eerste helft van 2023. De gerapporteerde bedrijfswinst eindigt op 223 miljoen pond (254 miljoen euro) en ligt daarmee 40 miljoen pond lager, in vergelijking met het eerste halfjaar van 2022, zo staat in de voorlopige resultaten.