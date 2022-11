Klimaattop: Bekende modebedrijven tekenen initiatief voor bos-vriendelijke productieketens

Diverse (mode) bedrijven zijn een collectieve verbintenis aangegaan om meer dan een half miljoen ton koolstofarme alternatieve vezels met een lage voetafdruk te kopen voor modetextiel en papieren verpakkingen. De aankondiging is gedaan tijdens de klimaattop COP27 in Sharm el Sheikh.

Modebedrijven zoals H&M, Inditex, Stella McCartney en Kering hebben deze verbintenis ondertekent. Hierdoor hebben de bedrijven zich ertoe verbonden 550.000 ton duurzame alternatieven te kopen voor materialen die afkomstig zijn uit oeroude en bedreigde bossen. Het is een stap die de bescherming van de vitale bossen en ecosystemen van de wereld zal ondersteunen en de druk van de mode- en verpakkingsketens op de bossen zal verminderen.

Elk van de bedrijven zal overstappen op bosvriendelijke toeleveringsketens en gebruik maken van duurzame, koolstofarmere alternatieven, bekend als Next Generation Solutions, om de overgang naar natuurpositieve bedrijfsmodellen te versnellen, aldus non-profit Canopy, die het initiatief heeft geleid.

Nicole Rycroft, oprichter en uitvoerend directeur van Canopy, zegt in een verklaring: "We zijn verheugd dat we deze verbintenis kunnen aangaan met toekomstgerichte partners die bereid zijn om de status quo uit te dagen en zo een doorbraak te creëren voor deze baanbrekende technologieën. Dankzij deze verbintenis kunnen we een historische sprong maken naar de 64 miljard US dollar aan investeringen in duurzame alternatieven die nodig zijn voor het behoud van bossen voor de stabiliteit van het klimaat en de biodiversiteit van onze planeet."

Op de VN-conferentie over klimaatverandering van vorig jaar, die in Glasgow plaatsvond, stond de bescherming van de natuur centraal bij de toezeggingen om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen. Vandaag heeft een derde van de meest invloedrijke bedrijven ter wereld nog geen toezeggingen gedaan voor bosbehoud, aldus Canopy, ondanks de waarschuwingen van de wetenschappelijke gemeenschap dat ten minste 50 procent van de bossen in de wereld tegen 2030 behouden of hersteld moet zijn om ervoor te zorgen dat de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 °C blijft.

Elk jaar worden meer dan 3,2 miljard bomen gekapt voor de productie van vezels voor verpakkingen en kleding, waarbij enorme hoeveelheden CO2 in de atmosfeer terechtkomen. Alternatieven voor hout, zoals landbouwafval en gerecycleerd textiel, zijn gemakkelijk beschikbaar en kunnen worden opgeschaald om te voorkomen dat deze bossen in dit onhoudbare tempo worden gekapt. Door over te stappen op Next Generation Solutions kan tussen nu en 2030 bijna 1Gt aan CO2-emissies worden voorkomen, aldus Canopy.

Men denkt dat de collectieve verbintenis van toonaangevende bedrijven zoals Kering en H&M zal helpen de investeringen vrij te maken die nodig zijn om 10 tot 20 nieuwe pulpfabrieken van de volgende generatie met een lage voetafdruk te bouwen. Dit zal boerengemeenschappen en steden nieuwe markten bieden ter vervanging van het verbranden van stro afval en het storten van textiel en zal naar schatting 2,2 miljoen ton broeikasgasemissies voorkomen in vergelijking met de equivalente productie van nieuwe bosvezels.

In vergelijking met bosvezels hebben Next-Generation Solutions gemiddeld: 95 tot 130 procent minder CO2-uitstoot; 18 tot 70 procent minder uitputting van fossiele energiebronnen; 88 tot 100 procent minder impact op het landgebruik; en minstens 5 keer minder impact op de biodiversiteit/bedreigde soorten.