Klimaatveranderingen beroven katoenboeren van inkomsten, modemerken moeten in actie komen

Er wordt nog te weinig katoen klimaatneutraal geproduceerd. De huidige katoenteelt is schadelijk voor het milieu en draagt bij aan klimaatverandering. Als er niets verandert, komt de bestaanszekerheid van katoenboeren, het milieu en de toekomst van de katoenteelt in gevaar.

Tenminste, dat schrijft Solidaridad in een paper waarin nog eens verwezen wordt naar de grote overstromingen in Pakistan in 2022. Toen werd zo’n veertig procent van de katoenoogst aangetast of vernietigd. De oorzaken van die overstromingen waren zware moessonregens en smeltende gletsjers na een hittegolf. Dit heeft grote gevolgen voor de katoenoogst, want katoen is kwetsbaar voor veranderingen in temperatuur en regenval.

Kleine boeren staan machteloos tegenover de snelle klimaatveranderingen en kunnen geen betrouwbare productie meer garanderen, schrijft Solidaridad. Daardoor verliezen boeren inkomsten en komen zij in een cyclus van klimaatarmoede terecht. Bovendien zullen alternatieven voor katoen, zoals goedkope plastic vezels, boeren nog verder van hun inkomen beroven.

Daarom is het belangrijk dat modemerken en retailers hun katoen betrekken uit biologische, agro-ecologische en klimaatslimme landbouw, aldus Solidaridad.

“Modebedrijven moeten erkennen dat lage katoenprijzen en de ongelijke macht en waardeverdeling in de keten, de belangrijkste oorzaken zijn dat boeren worden getroffen door klimaatarmoede en zich niet kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat”, schrijft Tamar Hoek van Solidaridad. “We hebben krachtige samenwerking nodig in de hele toeleveringsketen. Modemerken en retailers, die de grootste marges maken in de mode-industrie, hebben een grote verantwoordelijkheid om die samenwerking op gang te brengen.”