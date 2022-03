Koffieolie, koffieblokken, koffiekleurstof: Caffe Inc. haalt vier miljoen binnen voor recyclefaciliteit koffie in Amsterdam

Het gebruik van natuurlijke ingrediënten in de productie van verzorgingsproducten en textiel, als alternatief voor milieuschadelijke stoffen, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. In lijn met deze trend heeft het innovatieve Nederlandse bedrijf Caffe Inc. zich gewend tot een ongewoon circulair ingrediënt dat in de verzorgingsindustrie een relatieve nieuwkomer is.

Van koffiedik is bekend dat het waardevolle eigenschappen heeft voor verzorgings- en cosmeticaproducten, maar ook voor bouwmaterialen en 3D-printen. Dat koffiedik veel potentie heeft, werd vorige week onderstreept met een nieuwe deal tussen Caffe Inc. en het Amsterdam Climate Energy Fund (ACEF). De twee partijen hebben een overeenkomst gesloten ter waarde van vier miljoen euro voor de bouw van een recyclingfabriek voor koffieafval in Amsterdam.

In de fabriek zal Caffe Inc. koffieafval recyclen tot koffieolie, koffieblokken en koffiekleurstoffen, producten die elk hun eigen voordelen hebben en een rol kunnen spelen in verschillende industrieën. In een interview met FashionUnited vertelt CEO Josephine Nijstad, die samen met Evaluna Marquez het bedrijf runt, over de plannen van Caffe Inc.. De bedoeling is om het productieproces voor de milieuvriendelijke productlijn commercieel op te schalen en de circulaire alternatieven uiteindelijk aan andere bedrijven te kunnen leveren.

“We stellen deze materialen aan andere partijen beschikbaar zodat zij er eindproducten van kunnen maken,” legt Nijstad uit. “Wat we eigenlijk doen, is de ingrediënten produceren en deze business-to-business verkopen.”

Het duo experimenteert al sinds 2018 met koffiedik. De nieuwe recyclefaciliteit moet het mogelijk maken om hun productie te verdrievoudigen en uiteindelijk ongeveer 150 ton koffiedik per jaar te verwerken. In 2023 moet de fabriek volledig in werking zijn. Dankzij de kapitaalinvestering kan Caffe Inc. tegen die tijd ‘evenveel CO2 besparen als 75.000 bomen in één jaar opnemen.’

Beeld: Caffe Inc., Josephine Nijstad en Evaluna Marquez

Waarom koffiedik?

"Koffie is de brandstof waar onze samenleving op draait", zo stelt het bedrijf in een persbericht. Van de koffieboon komt echter slechts één procent in een kopje koffie terecht. De rest blijft over in het filter en eindigt vaak als afval. Om het verlies van deze grondstoffen te voorkomen, verwerkt Caffe Inc. het koffiedik tot natuurlijke producten die kunnen worden gebruikt door de persoonlijke verzorgingsindustrie.

De koffie-olie die het bedrijf extraheert kan bijvoorbeeld worden ingezet in huidverzorgingsproducten, shampoo, handzeep, zonnebrand en cosmetica. In de olie zitten beproefde ingrediënten die de bloedsomloop helpen stimuleren, ontstekingsremmend werken en de elasticiteit van de huid verbeteren.

"Het is een prachtig product met veel actieve componenten die de meeste mensen niet echt kennen", zegt Nijstad over koffie-olie. In onderzoek naar het onbewerkte product kwamen veel voordelen voor haar en huid naar boven, zoals anti-veroudering, UV-bescherming en herstel, evenals nuttige ingrediënten zoals vitamine E en omega-3.

Ook de celluloserijke koffieblokken van Caffe Inc. hebben verschillende toepassingsmogelijkheden. Met hun lage olieconcentratie kunnen de koffieblokken op allerlei manieren worden ingezet: voor bodyscrubs, meubelonderdelen of 3D-geprinte objecten.

Een andere toepassing die Caffe Inc. heeft onderzocht is het gebruik van koffiebonen voor natuurlijke kleurstoffen voor textiel. Deze zouden synthetische kleurstoffen kunnen vervangen. Dit product is nog in de ontwikkelingsfase, maar het bedrijf werkte afgelopen jaar al samen met het Nederlandse merk Bonne Suits aan tweedelige pakken die op deze wijze geverfd zijn. De milieuvriendelijke kleurstoffen kunnen ook gebruikt worden voor zeefdrukken en het kleuren van papier.

Beeld: Caffe Inc. x Bonne Suits

"Op het moment dat we gaan opschalen willen we ook dit gedeelte van de productielijn uitbreiden, om koffie echt af te breken tot al zijn bruikbare componenten", aldus Nijstad.

Het belang van logistiek en schaal

Caffe Inc. hecht veel belang aan logistieke samenwerkingen. Nijstad heeft zelf geen inzamelsysteem, maar wel zijn er overeenkomsten met lokale horecabedrijven en afvalinzamelaars in Nederland om een continue aanvoer van koffiedik te garanderen.

“We moeten zorgen voor een heel goed en efficiënt logistiek systeem,” vervolgt ze. “Daar stellen we hoge eisen aan, want de kwaliteit van de output wordt ook bepaald door de kwaliteit van de input.”

Nijstad voegt toe dat Caffe Inc. al plannen heeft om de logistieke processen te optimaliseren. De financiering zal verder worden gebruikt om commercieel op te schalen en de mogelijkheid te onderzoeken om het concept te exporteren.

“We zien dat er veel koffiedik is en dat er ook al veel kleine initiatieven zijn die daarmee werken, maar als je echt impact wilt maken, moet je toch voor schaal gaan," merkt Nijstad op. “Zeker als je een afvalverwerker bent. Daarom zoeken we naar schaalbare oplossingen.”

Plannen en kansen voor de toekomst

Op de vraag wat Caffe's toekomstplannen zijn, antwoordt Nijstad: "Ik hoop dit concept in het buitenland te kunnen repliceren. Voor mij is dit een showcase van wat er kan gebeuren als we anders kijken naar de beschikbare middelen. Ik hoop echt dat mensen anders naar koffiedik gaan kijken. Koffie drinken is slechts één stap in de levenscyclus van koffie.”

"Omdat we over de hele wereld koffie drinken, is er veel potentie - niet alleen voor schaalvergroting, maar ook voor het opzetten van meerdere, vergelijkbare faciliteiten."

Caffe werd al positief ontvangen in thuisstad Amsterdam, waar men voor het bedrijf een rol ziet in het streven naar positieve milieu-impact en de vermindering van CO2-uitstoot in de stad.

In het persbericht van Caffe staat een verklaring van Mariek van Doornick, loco-burgemeester van Amsterdam: “Het realiseren van de koffiedikrecyclingfabriek van Caffe Inc. past perfect in de circulaire strategie van de gemeente Amsterdam. Initiatieven als deze helpen de stad bij het realiseren van haar ambitie om een van de leidende circulaire hubs in Europa te worden."

Plannen voor een direct-to-consumer-strategie zijn er niet, zegt Nijstad. Ze merkt op dat het bedrijf al naar veel verschillende oplossingen kijkt.

"Iedereen heeft een eigen plaats in het ecosysteem waar we aan werken,” verklaart Nijstad. “Onze expertise is goed kijken naar grondstoffen, het potentieel ervan zien, en uitzoeken hoe we dat eruit kunnen halen. Anderen hebben dan weer de kracht om daar eindproducten van te kunnen maken. Ik geloof sterk in het aangaan van samenwerkingen en het benutten van elkaars expertise.”

Beeld: Caffe Inc. x Circular Matters

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman