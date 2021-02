Een pak geverfd met koffiedik: Bonne Reijn en Caffe Inc. slaan handen ineen

Het heeft de kleur van een zachte cappuccino: de laatste editie van het bekende Bonnepak, geverfd met koffiedik. Het pak is het resultaat van een samenwerking tussen ontwerper Bonne Reijn en Josephine Nijstad, medeoprichter van Caffe Inc., een jonge onderneming die pioniert met het gebruik van kleurstoffen die uit koffiedik worden gewonnen.

Reijn en Nijstad vonden elkaar in de wens om duurzame alternatieven te ontwikkelen voor de reguliere mode-industrie, zo is te lezen in een persbericht van Bonne Suits. “We waren al stappen aan het zetten om het katoen van het pak zo duurzaam mogelijk te krijgen, zonder in te leveren op de kwaliteit”, aldus Reijn. “Het pak verven met kleurstoffen uit een afvalstroom sluit naadloos aan bij onze ambities.”

In Nederland wordt veel koffiedik weggegooid, en vervolgens verbrand of vergist. Daarmee gaan waardevolle grondstoffen verloren, vindt Caffe Inc.. Het bedrijf ontwikkelde een methode om grondstoffen terug te winnen uit koffiedik, waaronder kleurstoffen en olie. De kleurstof bleek het goed te doen op textiel: deze is licht- en wasvast. Bij de productie van de kleurstoffen zijn geen extra grondstoffen nodig en blijft bovendien geen giftig afval achter, zoals bij veel synthetische kleurstoffen. Ook bieden de kleurstoffen door de aanwezige antioxidanten betere UV-bescherming.

Van de pakken bestaat nu alleen nog een kleinschalige sample-collectie. Momenteel werken Nijstad en Reijn aan een volledige collectie, die zal worden verkocht op hetzelfde prijsniveau als de reguliere Bonne Suits. Nijstad: “We willen onze techniek opschalen en in samenwerking met mooie partijen laten zien wat er wel niet allemaal mogelijk is als we anders naar de grondstoffen om ons heen kijken.”