Komrads APL, een eco-vriendelijke twist naar een tijdloos sneaker ontwerp

Houd je ecologische voetafdruk met Komrads onder controle met deze duurzame, appel-leer en veganistische sneakers.

Als het gaat om het milieu, zijn veel individuen en overheden zich bewust van hun verantwoordelijkheden en zetten ze hun beste beentje voor bij het creëren van een duurzamere toekomst. Komrads.world is een bedrijf dat sinds 2015 duurzame sneakers produceert. Het bedrijf heeft de droom om modieuze sneakers te maken die geen schade toebrengen aan het milieu of die uiteindelijk worden geproduceerd in sweatshops. Komrads heeft een sneaker bedacht die niet alleen comfortabel is, maar ook volledig is gemaakt van gerecyclede en hergebruikte materialen, waardoor het een van 's werelds meest duurzame en milieuvriendelijke sneakers is, genaamd Komrads APL.

“Komrads is trots om deel uit te maken van de oplossing voor de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. We doen dit door het ontwerpen van eco-vriendelijke schoenen die 100% duurzaam, 100% veganistisch en 100% modieus zijn. Het produceren van deze sneaker was een droom voor ons, een droom om een sneaker te maken die volledig gemaakt is van hergebruikt en gerecycled materiaal, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, het comfort en het ontwerp. Deze sneakers hebben ons meer dan een jaar van vallen en opstaan gekost om te perfectioneren.

Onze ontwerpers hebben out-of-the-box gedacht over de nieuwste technologieën om een sneaker te creëren die voor één keer een deel van de oplossing is". - Mark MJ Vandevelde, oprichter.

Deze revolutionaire nieuwe sneakers van Komrads hebben veel te bieden. De zool van de sneaker is ontworpen uit 100% gerecycled rubber. Het merk is er trots op dat de gehele productie zich in Europa bevindt, dit betekent geen sweatshops, geen kinderarbeid, geen ellendige lonen en eindeloze werktijden of onacceptabele gezondheids- en veiligheidsomstandigheden.

"We zijn erg trots op onze APL sneakers die 100% ecologisch zijn, wat ze de "logische" optie maakt voor degenen die willen bijdragen aan het creëren van een veilige en duurzame omgeving voor toekomstige generaties. Onze sneakers zijn gekleurd met ecologische verf en bevatten geen schadelijke chemicaliën. De complexe processen en methodologieën die gebruikt worden om appel afval om te zetten in gemodificeerd leer maken onze sneakers 100% veganistisch en veilig voor het milieu. In feite staat Komrads aan het begin van deze nieuwe, revolutionaire technologie die het perfecte alternatief is voor het traditionele dierenleer."

De sneakers zijn verkrijgbaar in vier kleuren: ijzer zwart, appelgroen, oceaanblauw en aarde rood. De sneakers zijn voorzien van een Arnetech binnenzool, een 100% ademend, antistatisch gerecycled schuim voor extra comfort en hygiëne van uw voeten.

Laten we het verschil maken. Voeten eerst! Because this planet needs you to give a shit!