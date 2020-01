Meest duurzame sneaker ooit, Komrads innovatief met appel-leer

Met de nieuwe Komrads APL collectie brengt Komrads de meest duurzame sneaker ooit op de markt. Na meer dan een jaar product- en marktonderzoek komt het Belgische sneakermerk met een zeer innoverende sneaker, gemaakt van appel-leer. De sneaker bestaat uit 100 procent gerecycleerde en natuurlijke materialen, met bijzondere aandacht voor kwaliteit en design.

Als tegenreactie op een van de meest vervuilende industrieën, de fashion-industrie, creëert de Komrads APL collectie een nieuwe standaard voor duurzaamheid binnen de sneakermarkt. Hierbij wordt de impact op Moeder Aarde tot zo goed als nul herleid.

Appel-leer

Voor deze collectie werkt Komrads met 100 procent gerecyclede en innoverende materialen. Zo wordt de buitenzool van de sneaker gemaakt uit gerecycled rubber (van oude autobanden) en de bovenkant wordt geproduceerd uit uniek appel-leer.

Appel-leer is het resultaat van een uiterst innovatief proces, door fermentatie van de appelschil. Ook de ergonomische binnenzool is bekleed met appel-leer en 100 procent gemaakt uit gerecycleerd materiaal.

De veters worden gemaakt van gerecycleerde petflessen, en de gehanteerde lijm en verf zijn biologisch.

Made in Europe

De volledige productie van deze collectie vindt plaats in Europa, de grondstoffen komen uit Italië en Spanje en de sneaker wordt in Portugal geassembleerd. Hierdoor bewaakt en respecteert Komrads ook sociaal verantwoorde arbeidsomstandigheden. Naast duurzaamheid speelt design en kwaliteit een belangrijke rol. De nieuwe sneakerlijn is ontworpen door het Antwerpse designbureau ‘Studio van A’ en is verkrijgbaar in de kleuren Green, Blue, Red en Black met wit als basiskleur.