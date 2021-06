Komrads lanceert sharefunding en zoekt investeerders

Belgisch schoenenlabel Komrads is op zoek naar investeerders. Dit doet het bedrijf door middel van sharefunding voor consumenten, fans en iedereen die streeft naar een duurzame toekomst, zo luidt het persbericht van het schoenenlabel.

Het doel van de sharefunding is 500.000 euro op te halen, waarvan de helft als ondersteuning zal dienen voor de internationale verkoop en e-commerce, zo is te lezen. Zo’n 20 procent van het bedrag gaat naar de productontwikkeling en 40 procent naar het opzetten van een circulariteitsprogramma. Er staat bovendien 50.000 euro gereserveerd om schulden af te lossen.

Komrads is aangesloten bij het Nederlandse investeringsplatform Eyevestor. Men kan aandeelhouder worden vanaf 250 euro, zo staat in het persbericht. De aandelen worden ondergebracht in een coöperatie. Daarnaast zijn de koersen via het platform te volgen en kunnen aandelen gekocht er verkocht worden.