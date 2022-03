Kontoor Brands, Inc. behaalt omzetplus van 18 procent in FY2021

Kontoor Brands, Inc. heeft in het boekjaar 2021 een omzet van 2,4 miljard dollar behaald dankzij een omzetstijging van 18 procent. Omgerekend naar euro’ s komt het neer 2,2 miljard euro, zo is te lezen in het financiële jaarverslag van het bedrijf.

Kontoor Brands, Inc. is het moederbedrijf van de merken Wranger en Lee. Deze bedrijven behoorden ooit tot VF Corporation, maar werden in een nieuwe organisatie ondergebracht dat Kontoor Brands werd. De meeste omzet werd in het boekjaar behaald in de Verenigde Staten, het thuisland van het bedrijf. In het land nam de omzet toe met 14 procent in vergelijking met vorig jaar en werd een omzet van 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro) behaald. De internationale omzet kwam neer op 607 miljoen dollar (547,4 miljoen euro).

Wanneer de omzet wordt opgesplitst in de merken uit het portfolio van de groep, dan brengt Wrangler de meeste omzet binnen. Het merk is goed voor 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) in het boekjaar door een stijging van 17 procent. Lee is goed voor 887 miljoen dollar (799 miljoen euro) dankzij een stijging van 29 procent.

Het operationele inkomen van de groep was 352 miljoen dollar in het boekjaar (317,3 miljoen euro).

Kontoor Brands, Inc. spreekt in het verslag al wel een verwachting uit over het huidige boekjaar. Het bedrijf verwacht een omzet rond de 2,7 miljard dollar, omgerekend 2,4 miljard euro.