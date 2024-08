Kosten van transformatie Under Armour wegen zwaar op resultaten

Under Armour, Inc. zit midden in een transformatieproces. Dit proces moet de resultaten verbeteren, maar tot nu toe wegen de kosten van het proces zwaar op de financiële cijfers, zo blijkt uit een update.

Zo komt het operationele verlies voor het eerste kwartaal van het boekjaar neer op 300 miljoen dollar (274,4 miljoen euro). Worden de transformatiekosten weggestreept, dan wordt er een kleine operationele winst van 8 miljoen dollar behaald.

Een omzetverbetering zit er ook nog niet in gedurende het eerste kwartaal. De omzet van Under Armour, Inc. daalde met 10 procent. Hierdoor kwam het uit op 1,2 miljard dollar. Ondanks de dalende cijfers blijft CEO Kevin Plank positief, want de resultaten kwamen beter uit dan eerder gedacht.

Het bedrijf stelt daarom een nieuwe verwachting voor het gehele boekjaar. De omzetdaling komt naar verwachting tussen de één en vijf procent uit. Het operationeel verlies voor het boekjaar schat Under Armour, Inc. in tussen de 194 miljoen en 214 miljoen dollar.