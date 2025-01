Kostenbesparing bij Chanel: 70 banen geschrapt in Amerika

Modegigant Chanel, Inc. schapt 70 banen in de Verenigde Staten, wat neerkomt op ongeveer 2,5 procent van het Amerikaanse personeelsbestand. Dit nieuws werd als eerste gemeld door de online publicatie Puck News en later bevestigd door Bloomberg. Het besluit om het personeelsbestand te verkleinen moet uitgaven beperken en zal het bedrijf helpen “zich beter aan te passen aan de huidige economische uitdagingen”, aldus een verklaring van Chanel in handen van Bloomberg.

Chanel verkoopt naast mode ook parfum, cosmetica, horloges en sieraden. De omzet van het modehuis komt voor het jaar 2023 neer op 19,7 miljard euro. In vergelijking met een jaar eerder is dit een stijging van 16 procent. Ruim de helft van de omzet in 2023 komt uit de regio Asia-Pacific. Europa volgt op de tweede plek met een kwart van de omzet. De Amerikaanse markt was goed voor ongeveer 20 procent van de totale omzet van Chanel.

Ondanks de omzetstijging deelde Frederic Grangie, hoofd van de horloge- en juwelendivisie van Chanel, dat 2025 en 2026 moeilijke jaren zullen worden voor de luxe-industrie. In een interview met de Zwitserse krant Le Temps in oktober 2024 deelde hij dat hij verwacht dat de vraag naar luxeproducten gaat dalen door een verzadiging van de markt. Dit noemde hij 'luxe moeheid'.

