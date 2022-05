Krapte op Nederlandse arbeidsmarkt breekt weer record in eerste kwartaal 2022

In het eerste kwartaal van 2022 is de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt wederom door het dak gegaan. In het laatste kwartaal van 2021 stonden er nog 106 vacatures open per 100 werklozen. Drie maanden later is dat al toegenomen tot 133 vacatures per 100 werklozen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Oorzaak van de toegenomen krapte is een aanhoudende groei in het aantal vacatures, gecombineerd met een daling van het aantal werklozen. In totaal kwamen er in het eerste kwartaal 59 duizend vacatures bij. Eind maart waren er in totaal 451 duizend vacatures, een hoeveelheid die het record van het vorige kwartaal (392 duizend) deed uiteenspatten. Het aantal werklozen met 32 duizend.

De meeste vacatures staan nog altijd open in de handel: daar wordt nu naar 90 duizend werknemers gezocht, waar dat er het vorige kwartaal nog 81 duizend waren. De stijging van het aantal vacatures was het grootst in de horeca: daar werden 15 duizend extra vacatures geteld.

Het CBS meldt tot slot dat het totaal aantal banen in Nederland, van zowel werknemers en zelfstandigen, in het eerste kwartaal met 127 duizend steeg naar 11,2 miljoen, eveneens een recordhoogte. De werkloosheid was nog nooit zo laag sinds het begin van de kwartaalrapporten van het CBS in 2003: 3,5 procent van de beroepsbevolking had in het eerste kwartaal geen baan.