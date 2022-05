‘Meer winkels versmallen openingsuren in of sluiten deuren door personeelstekort’

Steeds meer winkels in Nederland moeten hun openingsuren inkorten of winkels zelfs hele dagen sluiten in verband met het nijpende personeelstekort in de detailhandel. Dat zegt Jan Meerman, directeur van Inretail, tegenover Nu.nl. Volgens directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) gaat het vooral om ‘middelgrote ondernemingen’, zo is op Nu.nl te lezen.

In de detailhandel wordt op dit moment in totaal veertigduizend nieuwe werknemers gezocht voor winkels en distributiecentra. Peters: “De situatie is heel zorgelijk, dit moet niet gekker worden. We staan voor een grote uitdaging om mensen te vinden die voor ons willen werken.”

Niet alleen het vinden van nieuwe werknemers, ook het behouden van huidige werknemers is belangrijk, benadrukt Meerman. En dat is niet makkelijk. “Er is enorme concurrentie tussen verschillende sectoren en iedereen vist in dezelfde vijver.”

Volgens Meerman is er sprake van een ‘structureel probleem’. Winkelsluitingen zijn een maatregel voor de korte termijn, maar op de lange termijn moet er geïnvesteerd worden in ‘innovatie en robotisering’, bijvoorbeeld in de vorm van zelfscankassa’s of magazijnrobots, zegt hij, ‘zodat bepaalde werkzaamheden niet meer door mensen gedaan hoeven te worden’.