Tips van INretail: zo werf je winkelpersoneel tijdens recordkrapte op de arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures in Nederland heeft een recordniveau bereikt, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. In het vierde kwartaal van 2021 stonden er 387 duizend vacatures open, 16 duizend meer dan in het kwartaal daarvoor - en toen werd er ook al een record gebroken. Verreweg de meeste vacatures staan open in de handel. Dat zijn er 79 duizend, ongeveer vierduizend meer dan een kwartaal eerder.

Hoe personeel te vinden in een arbeidsmarkt die op hoogspanning staat? Dat is een vraag die brancheorganisatie INretail al langer bezighoudt. Door middel van campagnes en evenementen helpt de organisatie werkgevers in de retail om nieuw personeel te vinden én te behouden. Met FashionUnited deelt INretail een paar van de belangrijkste tips uit de koker van Barbara Geerlings, die bij INretail werkzaam is als Beleidsadviseur Werkgeverszaken.

Vacature en sollicitatie

Het vinden van een nieuwe medewerker begint bij het opstellen van een vacature. Daar komt meer bij kijken dan het schrijven van een platte vacaturetekst, stelt INretail. Volgens de brancheorganisatie kan een aantrekkelijke, creatieve vacaturetekst het verschil maken. Een tip is bijvoorbeeld om niet te beginnen met een beschrijving van de organisatie, maar direct de functie te presenteren en daarbij de beste kanten van het bedrijf te laten zien. Belangrijk is dat de beschrijving wel strookt met de werkelijkheid, om te voorkomen dat nieuwe werknemers worden teleurgesteld als ze op hun eerste dag binnenstappen.

Een vacature hoeft niet altijd alleen uit letters te bestaan: het toevoegen van afbeeldingen of filmpjes kan ook goed werken. Daarin kunnen huidige medewerkers ook een rol spelen, door iets over hun ervaringen te vertellen. “Hiermee toon je niet alleen persoonlijkheid, maar win je ook aan geloofwaardigheid,” schrijft Inretail.

Als er uit de aanmeldingen op het eerste oog geschikte kandidaten zijn gekomen, volgen de sollicitatiegesprekken. Inretail onderstreept dat een sollicitatiegesprek niet alleen een goede ervaring moet zijn voor degene die uiteindelijk de baan krijgt, maar ook voor alle andere kandidaten. Het is belangrijk dat zij vertrekken met een positief gevoel over het bedrijf.

Een warm welkom

Een nieuwe werknemer gevonden? Dan houdt het nog niet op. Om ervoor te zorgen dat de werknemer zich snel thuis voelt, kan het helpen om voorafgaand aan de eerste werkdag vast kort contact te hebben ter voorbereiding, aldus INretail. Wanneer de werknemer arriveert is het leuk om voor een kleine attentie te zorgen. Verder is het belangrijk dat de werknemer andere collega’s leert kennen, niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om makkelijker vragen aan hen te kunnen stellen. INretail raadt aan om ook daarna regelmatig met de werknemer te spreken over hoe het gaat op het werk en eventuele vragen te beantwoorden. Enerzijds om oprechte interesse te tonen, anderzijds om op de hoogte te blijven van wat er op de werkvloer speelt, de inwerkperiode efficiënt te laten verlopen en ook als werkgever te blijven leren van nieuwe medewerkers.

INretail focust bij de adviezen aan werkgevers niet alleen op het werven van nieuw personeel, maar ook op het tonen van waardering voor huidige werknemers. Het is immers ook van belang om hen te behouden. Waardering tonen kan door het bieden van een hoger salaris, maar er zijn ook verschillende immateriële routes. Werknemers inspraak geven in het bedrijf of hen om advies vragen zorgt ervoor dat zij zich serieus genomen voelen en vergroot hun betrokkenheid. Het creëren van een positieve werksfeer kan de motivatie van werknemers ook doen toenemen net als het vergroten van eigen verantwoordelijkheden.

Voor wie nieuw personeel zoekt, kan het ook van nut zijn om bestaande medewerkers te vragen of zij een paar uur extra willen werken. Wie weet blijken de medewerkers zelf daar ook wel aan toe. Dat is de snelste route naar het invulling van vacante uren.

Campagne INretail en Werk in de Winkel

De adviezen van INretail zijn onderdeel van een campagne die werd gestart door Inretail en het initiatief Werk in de Winkel, waarin ook de vakbonden participeren. De campagne kreeg de slogan ‘Hé jij, kom werken in de winkel’. Inretail en Werk in de Winkel richten zich in de campagne niet alleen op werkgevers, maar ook op werknemers. Zo werden er in het najaar van 2021 filmpjes opgenomen bij retailbedrijven als Van Tilburg en Omoda, waarin medewerkers vertellen over hun werkzaamheden en ervaringen met als doel potentiële werknemers te inspireren. Samenwerkingen met influencers op social mediakanalen als Instagram en TikTok moesten vooral jonger publiek aanspreken.

Daarnaast richtten Inretail en Werk in de Winkel op hun websites speciale landingspagina’s in. Op de pagina van Inretail zijn onder meer tips te vinden voor het werven, selecteren en behouden van personeel. Er staat een gratis werving- en selectiepakket op met correspondentievoorbeelden en standaardformulieren, evenals een toolkit met daarin professionele wervingsposters. Via de website van Werk in de Winkel worden potentiële werknemers ondersteund bij het maken van een curriculum vitae of het voorbereiden op een sollicitatiegesprek.

Tot slot koppelen beide organisaties actief werkgevers en werknemers aan elkaar. Met Indeed werd een vacaturebank ingericht speciaal voor vacatures in de non-food retail. In december 2021 werd een virtual hiring-evenement georganiseerd. Het Instagramaccount van Werk in de Winkel kunnen ingestuurde vacatures van bedrijven worden getoond. Bedrijven die hier gebruik van willen maken kunnen hun vacatures naar Barbara Geerlings mailen.

Onderzoek: de aantrekkingskracht van winkelwerk

Parallel aan de genoemde campagnes loopt een onderzoek van Q&A Insights & Consultancy in samenwerking met Kega naar wat het precies is dat werken in een winkel zo aantrekkelijk maakt. “Vinden twintig- en dertigjarige personen werken in een winkel aantrekkelijk? Waarom wel of niet? Zit er een verschil tussen geslachten? En hoe kijkt deze groep aan tegen persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit?” De antwoorden op deze en meer vragen willen de organisaties samen achterhalen, zo blijkt uit een Linkedin-bericht va Q&A.

Op deze gegevens kunnen retailers in de toekomst mogelijk inspelen. In het Linkedin-bericht staat vermeld dat de resultaten van het onderzoek op 8 maart worden gepresenteerd tijdens de Retail Outlook Hub in Amersfoort.