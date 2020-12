‘Kroonjuweel’ Ellos onderwerp van strijd tussen FNG, banken en oud-eigenaar

De banken van FNG hebben een claim gelegd op de Scandinavische e-tailer Ellos, de enige dochter van de in juli omgevallen modegroep die nog geen nieuwe eigenaar heeft. Tegelijkertijd meldt ook een vroegere eigenaar van Ellos zich op het strijdtoneel. Beide partijen proberen geld terug te krijgen dat verloren ging met het faillisement van FNG, zo meldt de Belgische krant De Tijd.

De banken - ABN AMRO, Belfius, BNP Paribas en ING - pogen het geld dat ze ooit aan FNG uitleenden via Ellos alsnog te incasseren. Volgens de krant eisen ze een vergoeding ter waarde van 200 miljoen euro.

Ook de vroegere eigenaar van Ellos wil geld zien. Deze werd deels betaald in aandelen van FNG die nu waardeloos zijn geworden, en in leningen die nog niet geheel verstrekt zijn. Het bedrijf is een arbitragezaak tegen FNG gestart, zo is te lezen in Ellos’ kwartaalrapport, dat maandagavond verscheen. Als Ellos de zaak verliest kunnen de gevolgen ‘significant’ zijn, schrijft het bedrijf.

Ellos Group is het laatste juweel in de kroon van de Belgisch-Nederlandse modegroep FNG. De meeste andere merken van FNG vonden in de maanden na het faillissement nieuwe eigenaars. Ellos draaide in het derde kwartaal van 2020 een omzet van 790 miljoen Zweedse kronen (77,3 miljoen euro), min of meer gelijk aan het jaar daarvoor. De brutomarge van het bedrijf steeg met 32 procent, maar netto maakte Ellos bijna 100 miljoen Zweedse kronen (10 miljoen euro) verlies.