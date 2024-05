Kwart Nederlandse retailers verzenden bestellingen enkel via goedkoopste pakketvervoerder

Dat Nederlanders prijsbewust zijn wordt nogmaals onderstreept door een onderzoek van verzendplatform Wuunder. Een kwart van de retailers verzendt namelijk alleen maar bestellingen via de goedkoopste pakketvervoerder. Voor 68 procent van de retailers wordt prijs gezien als de belangrijkste factor bij de afweging voor vervoerder.

Hoewel prijs bij zeven op de tien als belangrijkste factor wordt aangemerkt, geeft 65 procent van de deelnemende logistiekvertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven aan dat kwaliteit van de bezorging zeker meespeelt. Samen met bezorgsnelheid is de kwaliteit van bezorging een belangrijk criterium. Retailers kijken minder naar de reputatie, de bekende naam of ervaringen van andere partijen met specifieke vervoerders.

Jeroen Gehlen, co-founder bij Wuunder, in het persbericht: “Dat veel retailers de prijs als belangrijkste factor beschouwen bij het kiezen van een vervoerder verrast mij niet. Nederlanders zijn natuurlijk een prijsbewust volk, maar het is goed om te zien dat veel retailers ook kwaliteit en bezorgsnelheid hoog in het vaandel hebben staan. Deze twee factoren zijn namelijk ontzettend belangrijk om je klanten tevreden te houden. En zorgen er daarmee ook voor dat de telefoon van de klantenservice niet constant roodgloeiend staat. Wel vind ik het jammer om te zien dat duurzame bezorging niet zo hoog op het lijstje staat. Consumenten vinden duurzame bezorging namelijk steeds belangrijker, dus daar moeten de retailers in meebewegen.”