Kwartaalomzet Puma stijgt uit boven niveau 2019

De prestaties van Puma liggen weer op het niveau van voor de pandemie. In het tweede kwartaal van boekjaar 2021 behaalde het merk een omzet van 1,6 miljard euro, 36 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, zo is te lezen in het halfjaarrapport van het merk. De omzet was bijna twee keer zo hoog als in het tweede kwartaal van ‘coronajaar’ 2020.

De operationele inkomsten van Puma (EBIT) kwamen, in tegenstelling tot het tweede kwartaal van 2020, weer boven de streep uit. De EBIT lag op 109 miljoen euro tegenover een min van 115 miljoen euro vorig jaar. De nettowinst was 49 miljoen euro, tegenover een netto verlies van 96 miljoen euro een jaar eerder.

Ondanks operationele obstakels, zoals coronamaatregelen in productielanden en problemen met aanvoer, was het een ‘zeer goed kwartaal voor Puma’, aldus Bjørn Gulden, CEO bij Puma. De vraag naar Puma-producten bleef hoog, met name op het gebied van schoenen, goed voor de helft van de totaalomzet. De grootste groei was te zien in de Amerikaanse markt, waar de omzet met 181 procent steeg.

De halfjaaromzet van Puma kwam uit op 3,1 miljard euro, circa 54 procent hoger dan in de eerste helft van 2020 en 30 procent hoger dan 2019. De operationele inkomsten waren 263,2 miljoen euro, de nettowinst 157,8 miljoen euro.