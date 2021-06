Kwartaalresultaten moederbedrijf Donna Karan en DKNY hoger dan verwacht

G-III, het moederbedrijf van onder meer Donna Karan en DKNY, presteerde de laatste maanden beter dan voorspeld. In het eerste kwartaal van boekjaar 2022, dat voor het bedrijf afliep op 30 april 2021, was de omzet 519 miljoen dollar (omgerekend 426 miljoen euro), ruim meer dan de 460 miljoen dollar die het bedrijf had voorzien, en 28,3 procent hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De modegroep stelt de verwachtingen voor de rest van het boekjaar dan ook naar boven bij, zo is in een persbericht te lezen.

In het eerste kwartaal van boekjaar 2021 draaide G-III nog een nettoverlies van 39 duizend dollar (32 duizend euro). Dit kwartaal werd dat een nettowinst van 26 duizend dollar (21 duizend euro), zo staat in het kwartaalverslag. De resultaten zijn mede te danken aan een stijgende vraag naar werkkleding en jurken, specialiteiten van de merken Donna Karan en DKNY. Voor het huidige kwartaal verwacht G-III een omzet van ongeveer 460 miljoen dollar, tegenover 297 miljoen dollar in het tweede kwartaal vorig jaar. In het hele boekjaar denkt het bedrijf circa 2,57 miljard dollar om te zetten. In boekjaar 2021 was dat nog 2,06 miljard dollar.

“We zijn blij met onze hogere prestaties in het eerste kwartaal van dit fiscale jaar,” aldus Morris Goldfarb, voorzitter en CEO van G-III, in het persbericht. “Elke week versnelt de verkoop van lifestyle-kleding, zoals sportkleding, werkkleding en jurken (…) We zijn van mening dat deze trends een goede indicatie vormen voor de rest van het jaar.” Het bedrijf is ‘optimistisch’ over wat er dit jaar nog komen gaat, zegt Goldfarb.

G-III heeft naast DKNY en Donna Karan onder meer de merken Vilebrequin, Eliza J en Jessica Howard in het portfolio. Daarnaast heeft het licenties van meerdere grote merken, waaronder Calvin Klein, Tommy Hilfiger en Karl Lagerfeld Paris.