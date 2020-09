L Brands gaat joint venture aan voor Britse tak Victoria’s Secret

L Brands, Inc. verkoopt een meerderheidsbelang van de Britse tak van Victoria’s Secret aan Next Plc. L Brands stapt ook samen met Next Plc in een joint venture waarin de Britse en Ierse tak van het lingeriemerk worden ondergebracht.

Op een later moment zal ook de Britse digitale tak voor Victoria’s Secret in de joint venture worden geïmplementeerd. Dit zal gebeuren in de lente van 2021, aldus het persbericht. Uiteindelijk zal Next Plc 51 procent van de joint venture in handen hebben en Victoria’s Secret 49 procent.

“We zijn verheugd met deze volgende stap in het winstverbeterings plan voor Victoria’s Secret,” aldus Martin Waters, CEO van L Brands International, in het persbericht. “De vaardigheden van Next en de ervaring in de Britse markt zijn substantieel en ons partnerschap zal betekenisvolle groeikansen geven voor het bedrijf.” De CEO van Next Plc, Lord Simon Wolfsen voegt daar aan toe: “Next is zeer tevreden met het vooruitzicht samen te werken met het merk en deze verder uit te bouwen in Groot-Brittannië en Ierland, zowel in fysieke winkels als online.”

Victoria’s Secret is al langer het zorgenkind van L Brands, Inc. Begin dit jaar zou de gehele Victoria’s Secret tak nog verkocht worden aan private equity firma Sycamore Partners, maar die overname ketste in mei toch af. Ook bij de Britse tak ging het niet over rozen, deze werd namelijk eerder dit jaar onder curatele geplaatst. De tak biedt een werkplaats aan meer dan 500 medewerkers.