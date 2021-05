L Brands gaat voor spin-off van Victoria’s Secret

L Brands, Inc. het moederbedrijf van zowel Victoria’s Secret als Bath Body Works, gaat het lingeriemerk onderbrengen in een ander bedrijf. Hierdoor worden de twee merken gesplitst uit het portfolio en kunnen ze beide verder gaan als onafhankelijk bedrijf, zo blijkt uit een persbericht.

L Brands, Inc. wordt als het ware opgesplitst in twee bedrijven die zowel op de beurs verschijnen. Of de naam L Brands, Inc. verdwijnt is nog niet geheel duidelijk. Op dit moment schrijft de groep dat de bedrijven zullen bestaan uit Bath Body Works en Victoria’s Secret (inclusief de afdelingen Victoria’s Secret Lingerie, Pink en Victoria’s Secret Beauty). Bath; Body Works blijft voor zover bekend onder de groep L Brands, Inc. vallen. “De spin-off zorgt er bij elk bedrijf voor dat het management zich kan focussen en financiële flexibiliteit heeft in een veranderende retail omgeving en daardoor winstgevende groei kan leveren,” aldus het bericht.

De de huidige CEO’s zullen aanblijven bij de bedrijven. Zo behoudt Andrew Meslow de leiding over L Brands, Inc. en Martin Waters over Victoria’s Secret. Al met al wordt het proces van de spin-off naar verwachting in augustus 2021 afgerond.

Lange tijd was er de mogelijkheid om Victoria’s Secret te verkopen en werd ook deze optie onderzocht door L Brands, Inc. Uiteindelijk heeft de directie besloten om een spin-off te kiezen omdat dit meer oplevert dan een verkoop van het merk, aldus het persbericht.