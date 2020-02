‘L Brands wil Victoria’s Secret verkopen aan Sycamore Partners’

Het moederbedrijf van Victoria’s Secret, L Brands, wil het lingeriemerk verkopen aan Sycamore Partners. Dit meldt CNBC op basis van bronnen. Al meerdere weken gaan geruchten rond dat L Brands het merk wil verkopen. CNBC meldt dat een mogelijke overeenkomst al definitief aangekondigd kan worden deze week.

Sycamore Partners is de eigenaar van de Amerikaanse bedrijven Belk, Staples, The Limited, Hot Topic en Torrid. Torrid is een plus size modemerk, Belk een warenhuis en The Limited een dameskleding en accessoiresmerk.

Het nieuws volgt nadat vorige week een open brief gestuurd werd naar de CEO van Victoria’s Secret, Leslie Wexner. De brief werd verstuurd door de Model Alliance en werd ondertekend door zo’n 100 modellen. De modellen riepen op om actie te ondernemen tegen de ‘ cultuur van misbruik en intimidatie’. Ook werd voormalig CMO Ed Razek vorige week beschuldigd door tientallen huidige en voormalige medewerkers van Victoria’s Secret van seksuele intimidatie.

Eind januari meldde de Wall Street Journal dat Leslie Wexner strategische alternatieven onderzoekt voor Victoria’s Secret. In de volksmond komt dit vaak neer op het onderzoeken van een verkoop van een merk of bedrijf.