Investeringsfonds L Catterton investeert in plussize platform Bloomchic, zo blijkt uit een persbericht van beide partijen. Hoe groot de investering is, is niet bekend.

L Catterton is een bekende speler in de mode-industrie. Door middel van meerderheids- en minderheidsbelangen heeft het aandelen in diverse modebedrijven. Zo is het meerderheidsaandeelhouder van Birkenstock en had het eerder aandelen in de merken Ba&sh, Sweaty Betty en Ganni.

Bloomchic is een mode en lifestyle bestemming voor ‘moderne vrouwen tussen maat 10 en 30’, aldus het persbericht. Deze Amerikaanse maten zijn gelijk aan Nederlandse maat 40 tot en met 62. De investering ‘stelt BloomChic in staat te beginnen aan de volgende fase van groei en hun visie verder te realiseren’. BloomChic wil mid- en plussize vrouwen in staat stellen makkelijk kleding te vinden die bij hen en hun leven past. De waarden van Bloomchic zijn: inclusiviteit, empowerment en toegankelijkheid.

“L Catterton heeft een indrukwekkende geschiedenis in het helpen van bedrijven iconische merken te bouwen, productcategorieën uit te breiden, nieuwe geografische markten te betreden en talent aan te trekken. We zien er enorm naar uit om samen te werken aan het beter voorzien van de wereldwijde plussize vrouwen gemeenschap,” aldus oprichter en CEO Bill Hu, in het persbericht. CPO van BloomChic Freya Hu vult aan: “Er is een echte behoefte voor vrouwen van alle maten om gezien te worden en ondersteunt te worden door mode. Het is onze missie om in deze behoefte te voorzien. We zijn nog maar aan het begin van onze reis en we zijn ontzettend enthousiast over wat komen gaat.”