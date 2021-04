L Catterton krijgt goedkeuring voor overname Birkenstock

Investeringsbedrijf L Catterton heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie voor de overname van schoenenmerk Birkenstock. Dit nieuws wordt gemeld door Duits nieuwsbureau DPA. “De overname zorgt niet voor problemen rondom concurrentie.”

Eind februari kwam naar buiten dat Birkenstock een meerderheidsbelang zou verkopen aan L Catterton. De overname was toen nog in afwachting van de goedkeuring van de Europese Commissie. Birkenstock noemde de overeenkomst destijds een strategisch partnerschap die een nieuw hoofdstuk opent voor het bedrijf. De beslissing om een meerderheidsbelang te verkopen is genomen na het nauwkeurig overwegen van alle opties.

Birkenstock was tot dit moment altijd in handen van de familie van de oprichters. Het bedrijf heeft inmiddels 4300 medewerkers en in 2019 bereikte het bedrijf een omzet van 720 miljoen euro en een nettowinst van 130 miljoen.