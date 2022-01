Laagste aantal faillissementen in ruim 30 jaar in 2021

Het aantal faillissementen lag in 2021 op 1.536. Dit is het laagste aantal faillissementen in 31 jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen in 1990 waren er minder faillissementen.

Jaar op jaar daalde het aantal faillissementen in Nederland met 43 procent. In 2020 werden er namelijk 2.703 bedrijven failliet verklaard. Het CBS kaart aan dat veel bedrijven het in 2021 moeilijk hadden door de coronacrisis, maar dat het aantal faillissementen daardoor opmerkelijk laag is. Dit lage niveau is dan ook niet los te zien van de noodsteun van de overheid, aldus het CBS.

De sterkste daling van faillissement was te zien in de handel, daar daalde het aantal failliet verklaarde bedrijven met 292. Wanneer dit opgesplitst wordt in sectoren binnen de handel is te zien dat de faillissementen in de detailhandel met 146 daalden en in de groothandel met 132.