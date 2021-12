Laagste aantal NOW-uitkeringen tot nu toe tijdens NOW 6.0

Voor de zes periode van de NOW-uitkering zijn er 26.000 aanvragen toegekend, zo meldt het UWV. Dit is het laagste aantal uitkeringen over alle zes de periodes genomen. De detailhandel staat opnieuw in de top drie van meeste toekenningen.

De detailhandel was goed voor 2.991 toekenningen en staat hiermee op de derde plek. Horeca en catering staan in de periode op de eerste plaats met 6.021 toekenningen. In de detailhandel was het gemiddelde omzetverlies 45 procent, zo blijkt uit de factsheet van het UWV. Voor een kleine 25.000 medewerkers in de detailhandel werd de NOW-uitkering aangevraagd.

Waar in eerste instantie de NOW-regeling werd afgeschaft toen eerder in het najaar versoepeld werd, komt de regeling nu terug vanwege de aangescherpte coronamaatregelen van 26 november. Werkgevers die minstens 20 procent omzetverlies hebben door coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december van dit jaar weer NOW aanvragen.