'Lacoste wil aandeel Pentland Chaussures Ltd overnemen'

Lacoste lijkt een meerderheidsbelang te willen verwerven in zijn joint venture met de Pentland Group. Als de deal doorgaat, is Lacoste van plan Pentlands 50 procent aandeel in Pentland Chaussures Ltd te kopen. De groep fungeert momenteel als licentiehouder van Lacoste.

Volgens FashionNetwork, dat het nieuws als eerste bracht, beoordelen de Franse mededingingsautoriteiten de deal. Een beslissing zou ‘binnenkort’ worden genomen. Na goedkeuring komt er een einde aan de samenwerking tussen het Britse sportkledingconglomeraat en het Franse premiummerk.

Het duo richtte de joint venture in 2018 op om toezicht te houden op de activiteiten van de schoenendivisie van Lacoste. Het verstevigde de reeds lang bestaande samenwerking tussen Lacoste en Pentland, die in 1991 voor het eerst samenwerkten.

Lacoste's strategie: Meer high-end sportmerk worden

Lacoste is bezig met een herpositionering als meer high-end sportmerk. Dit is herhaaldelijk benadrukt door algemeen directeur Thierry Guibert. Hij vertelde de Financial Times in januari al over de intentie van het merk om zijn licenties op schoenen, lederwaren en onderkleding terug te vorderen. Dit moet de ambitieuze groeiplannen verder ondersteunen.

Uiteindelijk hoopt Guibert de jaaromzet van het merk te verhogen tot 4 miljard euro. Het plan is vooral gericht op de Amerikaanse markt, waar hij de omzet wil verdubbelen van 400 miljoen euro.

FashionUnited heeft Pentland en Lacoste om commentaar gevraagd.