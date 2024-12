Lacoste opent regionaal hoofdkantoor in Hongkong.

Sportkledingmerk Lacoste heeft de opening van zijn regionale hoofdkantoor in Hongkong aangekondigd. Daarmee weerspiegelt het merk zijn wens om uit te breiden in de regio.

"We vierden de opening van ons nieuwe regionale hoofdkantoor in Hongkong. Ons nieuwe kantoor biedt werknemers een uitstekende werkomgeving, met een collaboratieve ruimte die interactie en samenwerking tussen collega's aanmoedigt", aldus het merk op LinkedIn.

De vestiging van een regionaal hoofdkantoor in Hong Kong zou het merk meer controle moeten geven over zijn activiteiten in Azië. Lacoste toont al enkele jaren zijn ambitie om zijn aanwezigheid in de regio te ontwikkelen.

Sinds februari 2024 kan het merk rekenen op de expertise van Philippe Gautier als uitvoerend vice-president van wereldwijde financiën. Hij heeft een opmerkelijke ervaring opgedaan binnen de SMCP-groep, waar hij actief heeft meegewerkt aan de internationalisering van haar merken (Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Fursac) op de Amerikaanse en Aziatische markt.