L’agency voegt zich bij de internationale PVC Group

Het Amsterdamse full-service mediabureau L’agency en de internationale PVC Group fuseren, zo laat L’agency weten in een persbericht aan FashionUnited. Hiermee is L’agency het eerste full-service mediabureau dat toetreedt tot de PVC Group, die wereldwijd actief is in modellen- en talentmanagement. De fusie moet beide bedrijven nieuwe kansen bieden om talenten zowel lokaal als internationaal te ondersteunen. De financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het bestuur van de PVC Group in Nederland nu bestaat uit Lena Sommerdijk (L’agency), Freek Koster (Max Men) en Veerle Gorter (Touché Women & Ulla Models).

L’agency werd in 2017 opgericht door Lena Sommerdijk. Het mediabureau begon aanvankelijk als talentmanagementbureau en heeft zich inmiddels gepositioneerd als een expert in influencer marketing, PR en branding. Door de fusie met PVC Group kan L’agency zijn kennis en ervaring in influencer marketing verder uitbreiden, gecombineerd met het internationale netwerk en de expertise van de PVC Group.

Sommerdijk legt uit: “Met deze fusie kunnen we onze boutique-aanpak combineren met het wereldwijde netwerk van de PVC Group. Dit stelt ons in staat om talenten beter te ondersteunen bij het opbouwen van sterke (personal) brands, zowel lokaal als internationaal. Met de kracht van de PVC Group achter ons, blijven we investeren in ons team en de ambitieuze plannen van de merken en mensen die we vertegenwoordigen, zonder concessies te doen aan de persoonlijke aandacht en professionaliteit die L’agency uniek maakt.”

De PVC Group, onder leiding van CEO Pierre-Henri Caillavet, is het moederbedrijf van verschillende modellenbureaus wereldwijd, waaronder Touché Women (Nederland), Max Men (Nederland), Ulla Models (Nederland), Bananas (Parijs), Karin Models (Parijs), The Squad (Londen) en Dominique Models (Brussel). Caillavet, CEO van de PVC Group, onderstreept in het persbericht het belang van L’agency als enige mediabureau in zijn portfolio.

“We zijn verheugd om Lena en haar team van L’agency te verwelkomen in de PVC Group. Hun unieke positie in Amsterdam en diepgaande expertise in de influencermarkt maken hen de ideale partner voor onze toekomstvisie. Deze samenwerking versterkt niet alleen het management van onze modellen en talenten, maar opent ook veelbelovende internationale kansen,” aldus Caillavet. Hij concludeert: “Met Lena’s leiderschap en onze gedeelde ambitie zijn we klaar om onze aanwezigheid wereldwijd te vergroten en te investeren in het blijvende succes van de talenten die we vertegenwoordigen.”