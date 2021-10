Lalaland en Exposar: techbedrijven richten zich op diversiteit in modelfotografie met AI

Fashion tech start-up Lalaland en content scale-up Exposar slaan de handen ineen. Lalaland gebruikt kunstmatige intelligentie om fotorealistische menselijke modellen voor e-commerce te ontwikkelen en Exposar is naar eigen zeggen een marktleider op het gebied van online product- en modelcontent. De twee partijen willen hun technologie combineren om merken te helpen hun collecties op verschillende modellen te tonen die overeenkomen met de uiterlijke kenmerken van hun klanten.

Voor Exposar is de samenwerking met Lalaland een manier om de dienstverlening verder uit te breiden. Op dit moment verzorgt het bedrijf al product- en modelfotografie, videocontent en productteksten voor ruim 200 modemerken en retailers. Nu wil Exposar het aanbod uitbreiden met diensten die bijdragen aan een hogere conversie en een lager retourpercentage. Het tonen van producten op diverse lichaamsvormen, huidskleuren en modellen van diverse leeftijden, kan de conversie verhogen. Lalaland genereert juist digitale fotomodellen met behulp van kunstmatige intelligentie.

Uit cijfers van Lalaland blijkt dat klanten met grotere kledingmaten ongeveer 140 procent meer door op modellen met vergelijkbare lichaamstypes. Ook stijgt de omzet gemiddeld met 10 procent en wordt het retourpercentage met 10 tot 15 procent verminderd. “Lalaland gaat zich steeds meer richten op internationale uitbreiding via een sterk partnernetwerk van lokale dienstverleners die goed zijn in hun vak en onze visie delen op het vlak van diversiteit en visuele content productie,” aldus Harold Smeeman, CCO en COO van Lalaland, in het persbericht. “Dit partnership garandeert onze bestaande en nieuwe klanten maximale ondersteuning en strategische begeleiding. Lalaland is dan ook zeer blij om met een ervaren partner zoals Exposar in de Nederlandse markt te werken.”

Lalaland kreeg in juni van dit jaar nog financiële steun van Google Black Founders Fund. Hoe groot deze steun precies is, werd toen niet bekend gemaakt.