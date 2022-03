Lanvin Group gaat New Yorkse beurs op dankzij nieuwe deal

De Lanvin Group maakt binnenkort een beursgang op de New York Stock Exchange, zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf. De Lanvin Group is namelijk een business combination agreement aangegaan met Primavera Capital Acquisition Corporation waardoor het de beurs op gaat.

Wanneer de deal tussen de Lanvin Group en PCAC is afgerond wordt Lanvin Group een dochterbedrijf van het nieuwe gecombineerde bedrijf dat Lanvin Group Holdings Limited zal gaan heten. Alle huidige aandeelhouders van de Lanvin Group zullen hun aandelen overzetten naar het nieuwe bedrijf. De deal waardeert de Lanvin Group, dat het moederbedrijf is van Lanvin, Wolford, Sergio Rossi, Caruso en St. Johns Knits, op 1,5 miljard dollar, zo’n 1,3 miljard euro. De deal wordt naar verwachting later dit jaar afgerond.

Lanvin Group gaat fusie aan met Primavera Capital Acquisition Corporation

De opbrengst van de deal (544 miljoen dollar / 493,7 miljoen euro) tussen Lanvin Group en PCAC wil de Lanvin Group inzetten voor potentiële toekomstige acquisities die het luxe mode ecosysteem van de groep complimenteren, aldus het bedrijf in het persbericht. Naast de focus op high-end merken met een rijk erfgoed en verfijnde ambacht, is de groep in 202 van plan een incubator project te lanceren dat gefocust is op minderheidsaandeel investeringen in snelgroeiende bedrijven met een kracht op het gebied van creativiteit, digitalisering, duurzaamheid en intelligente productieketen, aldus de Lanvin Group.

Zoals gezegd is het de bedoeling dat de Lanvin Group zich zal noteren op de New York Stock Exchange. Dit zal het doen onder het symbool “LANV”.