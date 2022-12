Lanvin Group maakt op 15 december beursgang

De Lanvin Group heeft een datum gekozen voor de eerder aangekondigde beursgang. Op 15 december gaat de groep de New Yorkse beurs op, zo blijkt uit een statement. Het bedrijf zal te vinden zijn onder de naam ‘LANV’.

“De beurs op gaan is een natuurlijke stap voor Lanvin Group nu,” aldus Joann Cheng, de CEO van Lanvin Group, in het persbericht. “We hebben een iconisch portfolio van erfgoed merken gebouwd en hebben sterke groei laten zien de afgelopen jaren. Onze strategie voor de toekomst is het stuwen van organische groei door middel van organische, kanaal- en productie expansie voor onze merken in combinatie met gedisciplineert investeren in de luxe mode sector. Tegen een geschiedenis van veerkracht in de luxe markt zijn we vol vertrouwen dat deze strategie ons in staat stelt lange termijn groei en waarde voor onze aandeelhouders kan leveren.”

Lanvin Group is het moederbedrijf van Lanvin, Wolford, Sergio Rossi, Caruso en St. Johns Knits.