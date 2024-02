Last mile: Mechelen gaat bezorgers elektrische voertuigen lenen

Een bijzonder proefproject in Mechelen. De stad gaat op korte termijn elektrische voertuigen uitlenen aan bedrijven die leveren in het centrum, zo meldt het Nieuwsblad en RetailDetail. Met dit project hoopt de stad een duurzamere en uitstootvrije logistiek te bewerkstelligen. Voor de zomer moet het project van start gaan.

Het project is onderdeel van een groter project van de Vlaamse overheid. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken wil uitstootvrije levering onderzoeken en in dat kader kunnen de steden Mechelen en Gent een jaar lang hun ideeën in de praktijk gaan uitvoeren met ondersteuning van de overheid. De inzichten die uit de projecten komen moeten bijdragen aan een beleid voor uitstootvrije levering op Vlaams niveau.

“Het einde van de logistieke keten vindt vaak binnen stedelijke kernen plaats. Helaas blijkt uit onderzoek dat de last mile vaak het meest vervuilend is. Door uitlaatgassen op termijn te weren, verbeteren we de leefbaarheid van onze steden”, aldus minister Lydia Peters.

De voertuigen die worden uitgeleend zijn onder andere cargobikes met afneembare container en elektrische bestel- en vrachtwagens.