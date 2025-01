Laura Ashley overgenomen door Ben Sherman-eigenaar Marquee Brands

Het Britse merk Laura Ashley, dat in 2020 werd overgenomen door het Amerikaanse investeringsbedrijf Gordon Brothers, heeft een nieuwe eigenaar: Marquee Brands, gevestigd in New York en eigenaar van 17 merken, waaronder Ben Sherman. Volgens het persbericht van de nieuwe eigenaar voegt de Britse retailer, bekend om zijn romantische stijl, een waarde van 4 miljard dollar (3,89 miljard euro) toe aan het portfolio van Marquee Brands.

Samenvatting Marquee Brands neemt het Britse modemerk Laura Ashley over, dat een waarde van 4 miljard dollar toevoegt aan hun portfolio.

Laura Ashley zal profiteren van Marquee Brands' wereldwijde netwerk voor verdere expansie en ontwikkeling in nieuwe markten.

De overname markeert een nieuwe fase voor Laura Ashley, met focus op groei via nieuwe partnerschappen en productcategorieën, gericht op een multigenerationeel publiek.

Laura Ashley focust op een breder partnernetwerk

Sinds de oprichting in 1953 heeft Laura Ashley een sterke reputatie opgebouwd met collecties in meer dan 200 lifestyle categorieën. De producten worden verkocht via een uitgebreid netwerk van meer dan 100 partners en licentiehouders, duizenden verkooppunten en meer dan 150 merkwinkels wereldwijd. Volgens het persbericht zal Laura Ashley profiteren van het wereldwijde netwerk van Marquee Brands voor uitbreiding. In het bijzonder: markten zoals Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific en de EMEA-regio. Het bestaande team van Laura Ashley in het Verenigd Koninkrijk blijft actief, en er wordt gewerkt aan een nieuw Europees hoofdkantoor in Londen, zo onderstreept het persbericht.

Heath Golden, CEO van Marquee Brands, deelt: “Het gelicentieerde bedrijfsmodel en de robuuste groep van hoogwaardige partners maken Laura Ashley een naadloze toevoeging aan Marquee Brands. We zijn verheugd om de sterke affiniteit voor dit iconische merk te benutten en groei te realiseren via nieuwe platforms en partnerschappen,” aldus Golden. Hij voegt toe: “Met het bestaande Britse team op zijn plaats, zijn we klaar om Laura Ashley’s zeven decennia lange nalatenschap te benutten en haar toekomstig potentieel te ontsluiten als een volledig lifestylemerk. Dit omvat innovatie in nieuwe producten en categorieën, het opzetten van unieke samenwerkingen en het aanspreken van een multigenerationeel publiek in belangrijke markten wereldwijd.”

Herstructurering en toekomstvisie

Laura Ashley heeft te maken gehad met winkelsluitingen, zwakke prestaties in de categorie interieur, en afnemende vraag van consumenten. Tobias Nanda, hoofd merken bij Gordon Brothers, kijkt terug op een succesvolle revitalisering van Laura Ashley. Na de overname in 2020, die volgde op een faillissement, transformeerde Gordon Brothers het merk in een flexibel licentiebedrijf met een sterke e-commerceaanwezigheid. Nanda spreekt vertrouwen uit in de verdere groei onder leiding van Marquee Brands. Marquee Brands is in 2014 door het Amerikaanse vermogensbeheer en private bank Neuberger Berman.

Als merkeigenaar, licentiegever en marketeer profiteert Marquee Brands van een divers merkenportefeuille. Deze omvat modemerken zoals BCBG, Anti Social Social Club en Bruno Magli, evenals merken in andere sectoren zoals Martha Stewart (lifestyle) en Body Glove (watersportkleding en accessoires). De overname van Laura Ashley volgt op diverse strategische benoemingen binnen het managementteam van Marquee Brands, waaronder Rachel Terrace als commercieel en groei-directeur en John Hayes als financieel directeur.