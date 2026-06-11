Laurent Vergne Reepmaker, oprichter van herenmodemerk Laurent Vergne, over toegankelijke luxe en de start van wholesale

Laurent Vergne Reepmaker is de oprichter en ontwerper van Laurent Vergne, een Nederlands herenmodemerk met een sterk Frans erfgoed, opgericht in 2020. Het bevindt zich in het segment van toegankelijke luxe en biedt tijdloze, klassieke herenmode, van blazers en mantels tot overhemden, pantalons en knitwear. De belofte is, in de woorden van de oprichter, om een man “op elk moment de best geklede man in de kamer” te maken, zonder het premium prijskaartje.

Nu begint het merk aan een nieuw hoofdstuk. Na de opbouw van een directe retailtak in België en Nederland, heeft Vergne Reepmaker de stap naar wholesale gezet via retailorganisatie EK Retail. Hij presenteert het merk nu aan retailers in de aanloop naar het inkoopseizoen dat volgt op de modevakbeurs Pitti Uomo in Florence. In een interview met FashionUnited licht hij de positionering van het merk toe, evenals het commerciële model en de expansieplannen, waarbij België de eerste stap is voor de uitbreiding naar Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

Een collectie gebouwd op tijdloze essentials

De kern van de filosofie van Laurent Vergne wordt gevormd door een verfijnde all-season-collectie, in plaats van de traditionele opsplitsing in lente/zomer en herfst/winter. Een keuze die Vergne positioneert als een standpunt op het gebied van zowel duurzaamheid als merchandising: voorraad die het hele jaar door verkoopt in plaats van aan het einde van het seizoen te moeten worden afgeprijsd. “Je bouwt een garderobe op met items die je het hele jaar door kunt dragen”, zegt hij.

Ongeveer 90 procent van het assortiment bestaat uit tijdloze essentials die ontworpen zijn om gecombineerd te worden tot complete looks: blazers in visgraat- en ruitmotief, cognackleurige en double-breasted mantels, flanellen pantalons, linnen-katoenen overhemden en kabeltruien. De overige tien procent is gereserveerd voor statement pieces, zoals een geperforeerd 'Marrakech'-overhemd in een diepe juweelkleur. Een groeiend aanbod aan accessoires, van riemen en sjaals tot beanies en portemonnees, rondt de complete looks af.

Laurent Vergne Reepmaker in het ‘Marrakech’-overhemd. Credits: Laurent Vergne

Missie en identiteit: een merk met een verhaal

De positionering is een bewuste keuze. Vergne Reepmaker bouwde het merk op rond een klassieke 'old money'-esthetiek en, even belangrijk, rond een narratief. Niet voor niets draagt het zijn eigen naam: verhaal en product zijn onlosmakelijk verbonden. Zijn analyse van de markt is dat het segment van de toegankelijke luxe onderbediend is: te weinig merken, zo stelt hij, combineren een echt goed product met een sterke merkfilosofie. “Ik geloof echt in de trend van betaalbare luxe”, zegt hij, “maar veel merken missen een merkverhaal, een identiteit. Mensen zijn op zoek naar een narratief, een doel, een DNA.” Voor retailpartners vertaalt dat zich in een merk met een duidelijk gedefinieerde klant, de man die zich elke dag goed wil kleden, en een aanknopingspunt om te concurreren met merken als Ralph Lauren en Hugo Boss, waar het in de winkels vaak direct naast gepresenteerd wordt.

Credits: Laurent Vergne

Wholesale, marktplaatsen en nieuwe markten

Wholesale markeert een strategische verschuiving, een stap die Vergne Reepmaker pas zette toen het merk er echt klaar voor was. Hij besteedde verschillende seizoenen aan het leggen van de basis: het neerzetten van een duidelijke merkidentiteit en -positionering, het verfijnen van de collecties voor meer consistentie, het opbouwen van een bewezen trackrecord in de retail, het verkrijgen van een scherp inzicht in de vraag van de klant en het ontwikkelen van een operationele ruggengraat voor productie, logistiek en voorraadplanning.

Naast de eigen winkels in Brussel en Brugge bouwt het merk aan zijn aanwezigheid op marktplaatsen, waarbij het de Duitse platforms About You en Galeria onboardt en online inzet als eerste stap naar nieuwe markten, voorafgaand aan een fysieke uitrol. Een tastbaar bewijs hiervan ligt dichter bij huis: in het zuiden van Frankrijk verkoopt de neef van Vergne Reepmaker, inmiddels de vierde generatie die de herenmodezaak van de familie runt, het merk al naast modehuizen als Corneliani.

Het verhaal achter het merk

Zijn commerciële instinct is het resultaat van jarenlange ervaring. Voordat hij zijn merk lanceerde, was Vergne Reepmaker meer dan twintig jaar actief in de retail. Hij begon op 18-jarige leeftijd op de verkoopvloer van een damesmodeboetiek en werkte vervolgens in de verkoop bij Hermès in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat, daarna bij Paul Smith en Sandro, waar hij doorgroeide tot area manager voor de Benelux. Een talentenprijs leverde hem een reis op naar Rome, waar Italiaanse retailconcepten waarin klassieke tailoring werd gecombineerd met scherpe prijzen, het idee voor zijn eigen merk lieten kristalliseren.

Laurent Vergne Reepmaker. Credits: Laurent Vergne

Hij studeerde bedrijfskunde in de avonduren en doorbrak vervolgens, zoals hij het zelf formuleert, de “angstbarrière” om voor zichzelf te beginnen. Hij lanceerde zijn merk met een pop-up in Amsterdam tijdens de pandemie in 2021 en runde later zelf een concessie van 40 vierkante meter in warenhuis INNO in Brussel, waar hij het winkelend publiek vaak verraste door te onthullen dat hij zelf de ontwerper was. Aan de binnenkant van veel kledingstukken, gestikt in de voering, bevinden zich citaten van figuren als Churchill en Lincoln, een verwijzing naar het zelfvertrouwen dat goed gekleed gaan een man kan geven, zo stelt hij.