Le Coq Sportif: Een hooggespannen strijd om het Franse icoon te redden

De toekomst van Le Coq Sportif wordt de komende weken beslist. Het historische sportmerk, dat sinds november 2024 in surseance van betaling verkeert en de Franse delegatie voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 heeft gekleed, heeft de interesse gewekt van twee overnamekandidaten. Eén van hen, gesteund door de overheid, lijkt de beste papieren te hebben om een duurzame doorstart te garanderen, terwijl de andere de voorkeur geeft aan een strategie van licentie-export, aldus persbureau AFP. De regio Grand Est, die een vordering op het bedrijf heeft, is akkoord gegaan met het kwijtschelden van 50 procent van haar schuld om de operatie te vergemakkelijken.

Overheid steunt overnamekandidaat om historische locatie te redden

Met ongeveer 300 werknemers in Frankrijk en een geschatte schuld tussen de 60 miljoen en 70 miljoen euro staat Le Coq Sportif voor een cruciaal moment. Volgens een rapport van de voorzitter van de regio Grand Est, Franck Leroy, dat afgelopen vrijdag is goedgekeurd, "lijkt slechts één van de kandidaten in staat om een herstructureringsplan in te dienen". Deze kandidaat geniet staatssteun, wat het behoud van de locatie in Romilly-sur-Seine (Aube) garandeert, de historische bakermat van het merk.

Het andere project daarentegen geeft de voorkeur aan een internationaliseringsstrategie door te mikken op de verkoop van licenties in het buitenland, zonder duidelijke toezeggingen over het behoud van banen in Frankrijk. Dit criterium zou zwaar kunnen wegen in de uiteindelijke beslissing.

Kwijtschelding van vorderingen om overname te bevorderen

Om de herstart te bevorderen, heeft de regio Grand Est besloten om 50 procent van haar vordering op Le Coq Sportif kwijt te schelden, dat is 1,2 miljoen euro, terwijl de resterende 50 procent over tien jaar wordt terugbetaald. Volgens persbureau AFP past dit gebaar in de lijn van de regionale steun die het merk in 2021 ontving, toen de sportkledingfabrikant een lening tegen nul procent rente van 2,65 miljoen euro over 11 jaar kreeg om zijn fabriek in Romilly-sur-Seine te moderniseren en de productie te verhogen met het oog op de Olympische Spelen van 2024.

Het bedrijf, dat nog 42 miljoen euro aan de Franse staat verschuldigd is in de vorm van diverse leningen, moet ook de goedkeuring van zijn andere schuldeisers krijgen om de overname te realiseren. De curator is van plan hen in april te raadplegen, voordat het definitieve plan wordt voorgelegd aan de rechtbank van Parijs.

Belangrijke leverancier van de komende Olympische Spelen

Ondanks de financiële problemen blijft Le Coq Sportif een strategische, zelfs onmisbare speler voor de Franse sport. Nadat het merk de Franse delegatie heeft gekleed voor de Spelen van Parijs 2024, is het geselecteerd als leverancier van de representatiekleding voor de Olympische en Paralympische atleten tot en met 2026. Een van de belangrijkste toezeggingen is de levering van 60.000 kledingstukken voor de Winterspelen van Milaan-Cortina (van 6 tot en met 22 februari 2026 voor de Olympische Spelen en van 6 tot en met 16 maart voor de Paralympische Spelen).

Strategische stilte van het moederbedrijf

Terwijl de druk rond de toekomst van Le Coq Sportif toeneemt, blijven het merk en het Zwitserse moederbedrijf Airesis op de vlakte. Het bedrijf is door diverse media, waaronder persbureau AFP, benaderd, maar wenst geen commentaar te geven op de huidige situatie.

De ontknoping nadert en de beslissing van de rechtbank van Parijs zal doorslaggevend zijn voor de toekomst van dit iconische Franse sportmerk. Het is een keuze tussen het redden van de industrie en een internationaliseringsstrategie, met directe gevolgen voor de werkgelegenheid en de identiteit van het merk.